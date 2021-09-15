Beypazarı Adliyesinde Görevli Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcılardan Kaymakamımıza Hoş geldin Ziyareti - Haberler
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Beypazarı Adliyesinde Görevli Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcılardan Kaymakamımıza Hoş geldin Ziyareti

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Beypazarı Adliyesinde Görevli Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcılardan Kaymakamımıza Hoş geldin Ziyareti

Beypazarı Adliyesinde görevli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Cumhuriyet Savcıları Sayın Ali Şahin SARI, Sayın Fatma Sinem ERASLAN ve Sayın Enes Mirza DOĞAN Beypazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar dilediler.

Beypazarı Adliyesinde görevli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Cumhuriyet Savcıları Sayın Ali Şahin SARI, Sayın Fatma Sinem ERASLAN ve Sayın Enes Mirza DOĞAN Beypazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar dilediler. İlçe Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa BÜYÜKBAŞ, Cumhuriyet Savcıları Ali Şahin SARI, Fatma Sinem ERASLAN ve Enes Mirza DOĞAN'a kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendilerine ziyaret için teşekkür etti.

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Haber: Beypazarı Adliyesinde Görevli Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcılardan Kaymakamımıza Hoş geldin Ziyareti - Haberler
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