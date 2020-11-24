Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri'ne dokuz kategoride aday gösterildi
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Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri'ne dokuz kategoride aday gösterildi

24.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:16
Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri'ne dokuz kategoride aday gösterildi

ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçısı oldu.

ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçısı oldu.

ABD'li pop yıldızı Beyonce gelecek yıl düzenlenecek olan 63. Grammy müzik yarışmasında 9 farklı kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde bir rekor kırdı. Bugüne kadar Grammy tarihinde en fazla aday gösterilen kadın sanatçı olan Beyonce'un adaylıkları çoğunlukla siyahi insanların kültürüne ve aktivizmine ses veren eserleri sayesinde geldi. ABD'de görülen ırkçılık ve polisin siyahi insanları öldürülmesi üzerine protestolarla dolu bir yaz boyunca müzik listelerinde ilk 40'a giren Beyonce'un "Black Parade" adlı şarkısı, köleleştirilen ve özgürlüklerine kavuşan Afrikalı Amerikalılardan bahsediyor. Siyahi insanların aktivizmine dikkat çeken şarkı, 2021 Grammy yarışmasında en iyi R&B şarkısı olmaya aday gösterildi.

Beyonce'nin "Black is King" filmi için seslendirdiği şarkı en iyi müzik filmi için aday gösterilirken, "Brown Skin Girl" klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi. Şarkıcı ayrıca, rapçi Megan Thee Stallion'un 1 numaralı hiti olan "Savage" şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.

ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.

Bugün açıklanan 2021 Gramny adayları, ABD'li komedyen Trevor Noah'ın ev sahipliğinde 31 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Beyonce ile aynı kategorilerde yarışacak olan sanatçı adayları arasında Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish gibi son dönemlerin en popüler kadın pop sanatçıları yer alıyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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