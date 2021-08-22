Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu
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Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu

Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, düzenlenen buluşmada ilçede daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, düzenlenen buluşmada ilçede daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Serap Akbaş, Bağlar ilçesinde daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Aydın, Bağlar'ın uzun yıllar hasret kaldığı değişim ve hizmetlere Başkan Beyoğlu ile kavuştuğunu, bu durumun sahada çok net fark edildiğini söyledi. Aydın, "Bizler kimsenin siyasi düşüncesine, mezhebine, meşrebine bakmadan, hemşerilerimiz arasında bir ayrım gözetmeden, Diyarbakırımızdaki her bir kardeşimizin en iyi şartlarda ve en güzel şekilde, huzurla ve güven içerisinde olmasının peşindeyiz. Bizim siyasi duruşumuzda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yaklaşımımız var. Bu anlamda Bağlara çok ayrı bir önem veriyoruz. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, çok güzel hizmetlere imza attı. İlçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ederek inşallah iki buçuk yıl sonra çok daha farklı ve modern bir Bağlar ortaya çıkarmış olacak" dedi.

"Birlikte çözüm üreteceğiz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle temsilcilerinin çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, bundan sonra düzenli olarak bir araya gelip halkın sorun ve taleplerine birlikte çözüm getireceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini anlatan Beyoğlu,"2023 yılında ülkemiz için tarihi bir sınav olacak. Biz ilk günden beri sahadayız, ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmak zorundayız. Mahalle temsilcilerimizle düzenli olarak bir araya geleceğiz. Bizim göremediklerimizi sizler fark etmiş olabilirsiniz. Beraber istişare daha güzel yol alacağız inşallah" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu
Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu
Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu ve Aydın, Bağlar'da mahalle temsilcileriyle buluştu - Haberler
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