Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
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Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı

Oğuzcan YAZAR-HASAN YILDIRIM BEYOĞLU'nda Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla otomobil çarpıştı.

Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
22.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:23

Oğuzcan YAZAR-HASAN YILDIRIM BEYOĞLU'nda Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken bir süre tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Beyoğlu, Kemeraltı Caddesi'nde Kabataş'tan hareket eden tramvay Karaköy'e yaklaştığı sırada dönüşün yasak olduğu yerden tramvay yoluna giren otomobile çarptı. Tramvayın çarptığı otomobil yön levhasını devirerek bir süre sürüklendi. Tramvayla otomobilin çarpıştığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil içinde sıkışan 82 yaşındaki Garbi Kılıçyan isimli vatandaş itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tramvay yolunu kapatan otomobil ise trafik ekipleri ve vatandaşların çalışmalarıyla kaldırılarak güvenli bir noktaya çekildi.

BİRDEN TRAMVAY YOLUNA GİRDİ

Tramvayın vatmanı Fatih Köksal, "Aynı istikamette ilerliyorduk. Beyefendi bir anda aracını soktu, kornaya basarak uyardım. Duracak gibi oldu ancak durmadı. Ardından çarpıştık, olanlar oldu" ifadelerini kullandı. Kazaya karışan tramvay ve otomobilin kaldırılmasıyla seferlerde yaşanan aksama sona ererken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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