Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda vatandaşlar, güne hayatı felç eden bir kazayla başladı. Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Otomobil sürücüsünün aracında sıkışarak yaralandığı kazada tramvay seferleri çift taraflı durduruldu.

22.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:16

İstanbul Beyoğlu'nda Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARACINDA SIKIŞTI

İddialara göre, Kabataş'tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapıları açılmadı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı.

SEFERLER GEÇİCİ SÜRELİĞİNE BAĞCILAR-KARAKÖY ARASINDA YAPILACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HABER: o yasda araba kullanırsan travvayda giren metroyada giren
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BİZDEN OLMAZZZ: tramvay ve otomobili aynı güzergah üzerinde kullanmayı beceremiycek kadar geri kalmış bir toplumuz. gelişime açık yapımız yok. kabul edelim bunları. avrupalı gavurdur tamam; ahlaki değerleri rezalet ama insanlarını birarada saygıyla yaşatan değerlerine göz gezdirin biraz. bu insanlar sokaklarını caddelerini temiz tutuyor. araç parkları düzenli, kurallara uyuyorlar. raylı sistem güzergahları insanların içiçe olduğu bölgelerde düzenli çalışıyor. pekii biz ne haldeyiz!!!
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