Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı: 1 yaralı Beyoğlu'nda vatandaşlar, güne hayatı felç eden bir kazayla başladı. Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Otomobil sürücüsünün aracında sıkışarak yaralandığı kazada tramvay seferleri çift taraflı durduruldu.

İstanbul Beyoğlu'nda Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARACINDA SIKIŞTI

İddialara göre, Kabataş'tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapıları açılmadı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı.

SEFERLER GEÇİCİ SÜRELİĞİNE BAĞCILAR-KARAKÖY ARASINDA YAPILACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı