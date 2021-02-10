Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı

10.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:37

Beyoğlu'nda bir evden gelen kötü kokular üzerine polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa harekete geçti. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Evde bulunan 7 kamyon çöp iki günlük çalışmanın ardından çıkarıldı.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesinde bir evden kötü kokular ve böcekler geldiği yönünde şikayet alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek evin bulunduğu sokağa gitti.

2 GÜNDE 7 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Sokak içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, kötü kokuların evden geldiğini tespit etti. Beyoğlu ilçe Emniyet ekipleri nezaretinde evin kapısı kırılarak içeriye girildi. Ekipler karşılarına çıkan manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde evin bir çöp ev olduğu ortaya çıktı. Evin her odasında tonlarca ağırlıkta çöp olduğu görüldü.
İki gün boyunca süren temizlikte yaklaşık 7 kamyon çöp çıkarıldı.

İçeride neredeyse adım atacak yer dahi bulamayan ekipler bir an önce evi temizlemeye başladı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde Temizlik personelleri evi temizlemeye başladı. Evin içinden kamyonlar dolusu çöp tahta kapılar, kırık mobilyalar ve hurdalar çıkarıldı. İki gün boyunca süren temizlikte yaklaşık 7 kamyon çöp çıkarıldı.

Son dakika haber: Beyoğlu'nda polisin kapısını kırarak girdiği evde şaşırtan manzara

"EVDEN AKREP VE ÇEŞİTLİ BÖCEKLER GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Vatandaşların şikayeti üzerine evi incelendiğini ifade eden Beyoğlu Piripaşa Mahalle Muhtarı Cafer Pehlivan, "Evin durumunu gördüğümde kaymakamlığa dilekçe verdim. Dilekçeyi verdikten 15 gün içinde Beyoğlu ilçe emniyetine bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin temizlik işleri personeli eşliğinde evin çöplerini boşaltıyoruz. Evin içinde en çok tahta ve bir sürü çöp yığını olmuş gördük. Üst katta çocuklu bir aile oturuyordu, bunların şikayeti evde akrep ve çeşitli böcekler geldiğini söylediler. Kaymakamlığımız hızlı bir şekilde evi boşaltma kararı aldı" diye konuştu.

Son dakika haber: Beyoğlu'nda polisin kapısını kırarak girdiği evde şaşırtan manzara

"YILAN DAHİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Beyoğlu Kaymakamlığımıza evin boşaltılması için dilekçe verildiğini vurgulayan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Memuru Celal Demirkan, "Biz Beyoğlu Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü olarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber çöp evi temizlemek durumunda kaldık. Evin sahibi burada olmadığı için polis nezaretinde içeriye girdik. İçeride her türlü böcek hatta yılan dahi olduğunu söylediler. İçerisi çok berbat bir şekilde bırakılmış." ifadelerini kullandı.

Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Haber Yorumları (2)
.: çöp ev görmemiş olsak kandıracaksınız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALAKA: ıslak cop gıda cop olmadıgı muddetce kokmaz. anlamadım ben ne alaka. kapı saksı kıtap kokmaz kı? bılınclı bır sekılde mahallesı yaptırmıs olabılır
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Hande Erçel Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:42:07. #1.15#
title