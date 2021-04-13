Beyoğlu'nda otele ve ruhsatsız mekana Covid-19 baskını
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Beyoğlu'nda otele ve ruhsatsız mekana Covid-19 baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beyoğlu'nda otele ve ruhsatsız mekana Covid-19 baskını

Beyoğlu'nda bir otele ve ruhsatsız eğlence mekanına yapılan baskında 59 kişiye para cezası cezası kesilirken, eğlence mekanına cezai işlem uygulandı.

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Beyoğlu'nda bir otele ve ruhsatsız eğlence mekanına yapılan baskında 59 kişiye para cezası cezası kesilirken, eğlence mekanına cezai işlem uygulandı.

Covid-19 salgınına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren polis, Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesinde bulunan bir otele ve Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Otelin teras kısmında dün yapılan kontrolde 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde oturduğu gerekçesi ile toplam 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı. Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan bir iş yerinde bu sabaha karşı yapılan kontrolde ise içeride 32 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi. Polis, işletmenin ruhsatsız olduğunu belirledi. İçeride bulunan 32 şahsa toplam 111 bin 8 lira idari para cezası uygulanırken, eğlence mekanı Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Covid-19 salgını kapsamında yapılan denetimlerde, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden her iki iş yerine toplam 204 bin 671 lira idari para cezası uygulanmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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