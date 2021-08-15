Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı
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Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı

Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Eren - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda bina inşaatındaki çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin bir andan parlaması sonucu 6 işçi yaralandı.

BEYOĞLU'nda bina inşaatındaki çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin bir andan parlaması sonucu 6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sütlüce Uzun Bayır Sokak'ta saat 12.30 sıralarından bir inşaatta yangın çıktı. İddiaya göre 6 işçi inşaatta çalışma yaptığı sırada izolasyon malzemeleri bir anda parladı ve çalışan 6 işçi bir andan alevlerin arasından kaldı. Dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin arasında kalan 5 işçi kendilerini dışarıya atarken içeride kalan bir işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıya çıkarttı. Çeşitli yerlerinde yaralanan işçiler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın ise kısa süre itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri inşaat alanının çevresine emniyet şeridi çekerek yangın çıkan inşaatta incelemelerde bulundu. Dumanların çıktığını gören Mert Gökçek, "Ben arabayla gidiyordum. Buradan döndüm, baktım koku geliyor. Oradakiler bana 'yangın var' dedi. İzolasyon mu artık ne yandıysa. İtfaiye geldi. Hemen polis ve ambulansı aradım. En son bir abi vardı, en çok o kalmış herhalde içeride. 7-8 işçi vardı içeride. 5 yaralıya ben de yardım ettim, ambulansa bindirdik. Adamların derileri, bedenleri yanmıştı. Allah  yardım etsin. Son çıkartılan baya ağırdı. İki hafta öncede burada yangın çıktı" diye konuştu. 

(Fotoğraf)


Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı
Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı
Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı
Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Eren

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