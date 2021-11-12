(YENİDEN)Beyoğlu'nda gelin damadın nikah günü evi yandı

İstiklal Mahallesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ali Kabuli Caddesi'ndeki evlerinden bugün saat 15.30'da yapılacak nikah için çıkan Eda ve Eren çifti kuaföre gitti. Nikaha 2 saat kala Eren Eren'i komşuları arayıp evden dumanlar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada gelen Eda ve Eren çifti yaşayacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN BÜGÜN NİKAHI OLACAKTI"

"YENİ EVLENMİŞLERDİ, EŞYALARI YANMIŞTIR"

"DIŞARI BAKINCA AMBULANSLARI VE POLİSLERİ GÖRDÜM"

"OĞLUMUN BUGÜN NİKAHI VARDI"

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.