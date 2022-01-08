BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda 'Geleceğe Işık II' sergisi açıldı

İSTANBUL Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Geleceğe Işık II" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Geleceğe Işık II" sergisi sanatseverlerle buluştu. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı. Geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak sergi 31 Ocak 2022 tarihine kadar açık olacak. PAYDA Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen sergide; sanatçıların yanı sıra, genç yeteneklerden oluşan sanatçı kadrosunun eserleri yer aldı.

"Bu sergiden elde edilecek gelir kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Bugün anlamlı bir sergi düzenledik. Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve PAYDA Paylaşma ve Dayanışma Derneği'nin Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin sergi salonunda önemli bir sergiyi ziyaret ettik. Ay sonuna kadar sergi açık olacak. Bu sergi bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu sergiden elde edilecek gelir kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak. Beyoğlu Belediyesi olarak kız çocuklarının eğitimini önceleyen bir anlayışla bu serginin açılmış olması bizim birincil önceliğimizdi. Hem profesyonel hem de genç yeteneklerin eserleri bu sergide yer alıyor. Sergide oldukça başarılı eserler var. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Projeyi okuduğumda çok etkilenmiştim"

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Geleceğe Işık II sergisi, ben projeyi okuduğumda çok etkilenmiştim. Zaten kız çocukları için etkinlik olduğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim destek vermemiz mümkün değil" dedi.