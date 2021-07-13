Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Gece kulübüne alınmayan kadın, ısırarak güvenlik görevlisinin parmağını böyle kopardı Güvenlik görevlisi fenerle yerde kopan parmağını aradı Beyoğlu'nda gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik...

Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gece kulübüne alınmayan kadın, ısırarak güvenlik görevlisinin parmağını böyle kopardı

Güvenlik görevlisi fenerle yerde kopan parmağını aradı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağının ısırarak kopardı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Olay sonrası güvenlik görevlisi fener yardımıyla kopan parmağını aradı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gece Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen 3 yabancı uyruklu kadın, gece kulübüne girmek istedi. Güvenlik görevlileri, alkollü kadınları içeri almak istemeyince tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerine tüküren, tekme ve yumruklarla saldıran kadınlar, dışarı çıkartıldı. Bu sırada Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdraova isimli kadın, Cumhur Cengiz isimli güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, döverek dışarıya çıkarttı. Parmağı kopan güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi.

Gece kulübünde yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde içeri girmeye çalışan kadınlar, güvenlik görevlisi ile tartışıyor. Bu sırada Malgazhdraova, Cumhur Cengiz'in parmağını ısırarak kopartıyor. Kadınlar gece kulübünden dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi ise fenerle parmağını arıyor.

Yaşananların ardından olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda gece kulübünde yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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