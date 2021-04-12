Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kadının Sanatkarlar Parkı'nda uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada gözaltına alınan B. E. Ç.'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yüzde 50 engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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