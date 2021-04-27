Beyoğlu'nda bankada kendisine zarar veren şüphelinin tedavisi sürüyor

Beyoğlu'nda bir banka şubesinde kendisine zarar veren kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Beyoğlu'nda bir banka şubesinde kendisine zarar veren kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, basın ve yayın organlarında "Beyoğlu'nda banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği" şeklinde yer alan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde, O.Y. (27) isimli şüphelinin, banka şubesi içerisinde telefonla konuşurken bilincini kaybederek kendisine bıçakla zarar vermeye başladığı belirlendi.

Hastaneye kaldırılan O.Y'nin "intihara teşebbüs" ve "uyuşturucu madde kullanımı" nedeniyle tedavi için müşahede altına alındığı sırada uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırgan tavırlar sergilediği, tedavi sürecinde hastanedeki sedyeyi ateşe vererek kendisini yakmaya çalıştığı kaydedildi.

Muhafaza altına alınan O.Y'nin, başka bir hastaneye sevk edilerek tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan çalışmada, olayın bankaya yönelik herhangi bir saldırı olmadığı, herhangi bir kamu zararının oluşmadığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu