Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
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Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü

Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Beyoğlu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, 250 metrelik Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşe yaklaşık bin kişi katıldı.

Beyoğlu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında, saat 20.00'de Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndan başlatılan yürüyüşte 250 metrelik Türk bayrağı taşındı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşe, bazı vatandaşlar balkonlarından destek verdi. Yürüyüş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde son buldu.

"Bizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz"

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Milletimizin zafer yıldönümü kutlu olsun. Bugün bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve bugün bir kez daha bütün dünyaya saygıdeğer Cumhurbaşkanımız gibi ondan aldığımız ilhamla tarihimizden, inancımızdan, medeniyetimizden aldığımız inançla bir kez daha haykırıyoruz. Bizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, bayrağımızı işgal edemeyeceksiniz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü
Beyoğlu'nda 250 metrelik bayrağın altında yaklaşık bin kişi yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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