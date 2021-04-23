Beyoğlu'nda "23 Nisan Otobüsü" ile bayram coşkusu
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Beyoğlu'nda "23 Nisan Otobüsü" ile bayram coşkusu

Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlatılan 23 Nisan çocuk otobüsü ile vosvos, belediye bandosunun çaldığı çocuk şarkıları ve marşlar eşliğinde sokakları dolaşarak çocukları şenlendirdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlatılan 23 Nisan çocuk otobüsü ile vosvos, belediye bandosunun çaldığı çocuk şarkıları ve marşlar eşliğinde sokakları dolaşarak çocukları şenlendirdi.

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlik düzenledi. Belediye binası önünde kutlama için hazırlanan otobüs, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi. Ardından süslenen otobüs ile içinde maskotların bulunduğu vosvos belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde sokak sokak dolaştı. 23 Nisan Otobüsü'nü takip eden zabıta ekipleri ise, bayramı evlerinde geçiren çocuklara bayrak dağıttı.

Otobüsün içinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, balkon ve pencerelerden otobüsü ilgiyle izleyen ve ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutladı.

"Yüzlerindeki gülücükler umutlar hiç solmasın"

Başkan Yıldız, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukların bayramı buruk geçirmemeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Salgın döneminde kısıtlı şartlarda kutlamalar yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Bugün yüz yıl öncesine gidiyoruz. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldı. Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz çocukların bayramıdır. Onlar geleceğimizin teminatı. Yüzlerindeki gülücükler umutlar hiç solmasın. Salgın döneminde kısıtlı şartlarda kutlamalar yapıyoruz. Biz de kendi imkanlarımızla Beyoğlu'nun bütün sokaklarında çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Onların coşkusuna, neşesine ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Hep birlikte bu coşkuyu ve heyecanı yaşıyoruz. Bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

"23 Nisan'ı bayrak sallayarak kutluyorum"

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Muhammed Furkan Yıldırım, "Çok heyecanlıyım görevli abiler bana bayrak verdi. Çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bayrak sallayarak kutluyorum. Süslenmiş arabaları ve başkanımızı görünce çok heyecanlandım. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu
Beyoğlu'nda '23 Nisan Otobüsü' ile bayram coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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