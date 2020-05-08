Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
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Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi

Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
08.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluğa gösterdiği tepki sonrası Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da fotoğraf paylaşıp dikkat çektiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk gün geçtikçe artıyordu. Bu görüntülerin engellenmesi için Beyoğlu Kaymakamlığı harekete geçti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 Mayıs'ta Kaymakam Mustafa Demirelli Başkanlığı'nda toplandı.

Kurulda, Kovid-19 salgının bulaş yolları dikkate alınınca salgınla mücadelenin en etkin yolunun sosyal hareketliliği azaltmak olduğu belirtilerek bir dizi yeni kararlar alındı.

3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme süreci boyunca Türkiye'nin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağı bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi" denildi. Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek "Bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel Manşet

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