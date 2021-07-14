Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı
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Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı Survivor şampiyonu İsmail Balaban, Kefken Çevre Yaz Kampı'na katıldı Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı

Survivor şampiyonu İsmail Balaban, Kefken Çevre Yaz Kampı'na katıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı. Kampa, 2021 Survivor şampiyonu İsmail Balaban da katıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ancak geçen sene korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan Kefken Çevre Yaz Kampı bu yıl kapılarını açtı. 2004 yılından itibaren on binlerce öğrenciyi hem ormanla hem denizle birleştiren Kefken Çevre Yaz Kampı açılışı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ve Beyoğlu muhtarları katıldı. Kampa 2021 Survivor şampiyonu milli güreşçi İsmail Balaban da davet üzerine konuk oldu.

3 gün boyunca sürecek olan kampta önce ortaokul öğrencileri, bayram sonrasında ise lise öğrencileri ağırlanacak. Başkan Yıldız'ın da çocuklarla birlikte spor faaliyetlerinin içinde yer aldığı kampta basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi gibi pek çok farklı etkinlik bulunuyor. Çocuklar ve gençler sporla iç içe birkaç gün geçirerek pandemi döneminin stresini atıyor.

"Gençlerimiz vatana, bayrağa, ezana sahip çıkacaklar"

Salgın nedeniyle geçen sene kampın yapılamadığını hatırlatan Beyoğlu belediye başkanı Haydar Ali yıldız, "Öğrencilerimiz sene boyu pandemi döneminde evlerinde derslerine çalıştılar. Dışarı çıkmaları zordu. Yoğun, stresli bir eğitim dönemi geride kaldı. Sınavlarını verdiler, biz de dedik ki karne hediyesi olarak her sene yapıyoruz tabii yine getirelim gençlerimiz nefes alsınlar istedik. Yaklaşık 14 kategoride eğitimler alıp spor yapabiliyorlar. Arkadaşlar arası kaynaşma, iyi bir kardeşlik ortamı var" ifadelerini kullandı.

Kampta yer alan 15 Temmuz sergisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldız, "Gençlerimiz vatana sahip çıkacaklar; bayrağa, ezana, ülkeye sahip çıkacaklar. Bir milli bilinç oluşsun, bir bayrak bilinci, oluşsun. Çocuklar, gençler geleceklerine sahip çıksınlar. Burada bu sergiyi de 15 Temmuz arifesinde açmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Ben sporcuyum o yüzden burada olmaktan çok mutluyum"

Kampa davetli isimlerden olan Survivor şampiyonu ve milli güreşçi İsmail Balaban ise, "Her belediyeye örnek olması çok önemli. Gençlerimizi fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerini etkileyecek branşlara yönlendirilmesi çok önemli. Ben de kendim güreşçiyim, sporcuyum. Dolayısıyla burada birçok farklı branşlar var. Çok sevdim, çok mutlu oldum. Bunun katkısından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Teknoloji ve internet yok"

Kamp yerine ailesiyle gelen Haliç İlkokulu'na giden Yusuf Bera Yavuz, "Çok güzel bir yer, 2 sene önce de gelmiştim. Çok doğal çok ferah. Teknoloji yok, internet yok. Burada ok kattım sonra her gün denize giriyorum. Havuza giriyorum. Çok güzel bir yer yani. Yeni arkadaşlar edindim" dedi.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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