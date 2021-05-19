Beyoğlu Belediyesi "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı
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Beyoğlu Belediyesi "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı

Beyoğlu Belediyesi '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla Makedonya'da, Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla Makedonya'da, Manastır Askeri İdadisi'nde kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı kutlamalara Türkiye'den gazeteciler ve akademisyenlerin de katıldığı belirtildi.

Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisindeki müzeye Yıldız'ın, özel bir mektup hediye ettiği aktarılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey, hediyenin öznesini oluşturuyor. Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakar çalışmaları sebebiyle Nutuk'ta adı geçen sivil isimlerden biri. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Manastırlı Hamdi Bey ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki mektubu, Manastır Askeri İdadisi müzesine hediye etti."

İdadinin bahçesinde bir konuşma yapan Yıldız, Atatürk'ün 16 Mayıs günü Galata Rıhtımı'ndan yola çıktığını, Bandırma Vapuruyla Anadolu'ya gittiğini, Beyoğlu Belediyesi olarak Galata Rıhtımı'na ve 16 Mayıs'a özel önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrıldıktan sekiz yıl sonra, 1927'de İstanbul'a geri döndü. Karaya ayak basarken gazetecilerin 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuyla karşılaştı. Verdiği cevap bizim bugün Manastır'a gelmemizin de sebebi. Atatürk 'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' demişti. Biz de bugün Manastır'da, Atatürk'ün çocukluk ve gençlik hatıralarını toparlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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