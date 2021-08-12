Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile buluşturan Bilim Beyoğlu'nu ziyaret eden Başkan Yıldız, "Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yola açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz" dedi.

Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile buluşturan Bilim Beyoğlu'nu ziyaret eden Başkan Yıldız, "Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yola açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz" dedi.

Beyoğlu'nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu'nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı'nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Merkezde 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Bilime meraklı çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Beyoğlu'nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi. Bilim atölyelerini tek tek gezen Başkan Yıldız, gençlerle birlikte atölye çalışmalarına katıldı.

Günümüzde en büyük gücün bilim ve teknoloji olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Ülke olarak bilim ve teknoloji alanında çok büyük ve ciddi yatırımlarımız var. Özellikle tamamen yerli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarımız göstermiş olduğu başarıyla tüm dünyanın gündeminde. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Gelecekte de bizleri aynı şekilde gururlandıracak mühendislerin, bilim insanlarının yetiştirilmesi için bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bilim Beyoğlu bu amacın, bu hedefin bir ürünüdür. Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yola açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Gençlerimizin Bilim Beyoğlu'na göstermiş olduğu ilgi de zaten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu merkezde eğitim gören bir çocuğumuzu, gelecekte bir bilim insanı, ülkesine yeni bir teknoloji kazandırmış bir mühendis olarak gördüğümüzde o gün asıl gururu yaşayacağız" dedi.

Bilim Beyoğlu'nda açılan Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli ekilde atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitimlerden de faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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