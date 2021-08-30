Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
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Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Meydanı'ndan Tophane'ye kadar yürüyüş düzenlendi.

- Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Meydanı'ndan Tophane'ye kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından vatandaşlar ünlü sanatçı Resul Dindar'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katılımıyla Taksim Meydanı'ndan Tophane'ye kadar yaklaşık 2 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında Başkan Yıldız, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Yürüyüş sırasında evlerindeki vatandaşlar da Türk bayrakları sallayarak coşkuya ortak oldu. Yürüyüşe katılan engelli Keriman Özbudak, "Ben sadece vatanıma ve bayrağıma sahip çıkıyorum" diyerek Zafer Bayramı'nı kutladı.

"BU VATANI İŞGALDEN KURTARMAK SURETİYLE YEDİ DÜVELE CEVAP VERDİĞİMİZ BİR ZAFERİN GÜNÜDÜR"

Taksim Meydanı'nda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir millet olarak vermiş olduğumuz mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın zafer günüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Milli Mücadele'yi alnının akıyla vermesi ve hep birlikte bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap, kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür" diye konuştu.

BEYOĞLU 30 AĞUSTOS'U RESUL DİNDAR KONSERİYLE KUTLADI

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlileri kapsamında ünlü sanatçı Resul Dindar, Hasköy sahilinde konser verdi. Konserde sanatçı, sevilen şarkılarıyla Beyoğlulara bayram coşkusunu yaşattı.

(Zehra Baykal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı
Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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