Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı

ANKARA (Snob Magazin) - Mekan içerisinde sevgilisi ile eğlenen Tekin, hava almak için mekanın dışına çıktı. Tekin ve sevgilisi patlayan flaşlar sonrası neye uğradıklarını şaşırdı.

Gazetecileri görmemiş gibi davranan Tekin, mekana geri dönerek sevgilisi ile eğlencesine kaldığı yerden devam etti.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Oyuncu Tolga Tekin, 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

Dizi Çalışmaları

Dünya Hali, TRT, 2021

Akıncı, Atv, 2020

Rise Of Empires Ottoman, Netflix, 2020

Bir Litre Gözyaşı, Kanal D, 2018

Vatanım Sensin, Kanal D, 2018 (Konuk Oyuncu)

Paramparça, Star TV, 2015

Muhteşem Yüzyıl, Star TV, 2012

Çıplak Gerçek, Star TV, 2012

Reis, ATV, 2011

Kapalıçarşı ATV, 2010

Bizim Evin Halleri, TRT, 2004-2008

Yuvadan Bir Kuş Uçtu, TRT, 1999

Sinema Çalışmaları

Bizi Hatırla, Yönetmen: Çağan Irmak, 2018

Kelebekler, Yönetmen: Tolga Karaçelik, 2018

Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yönetmen: Seren Yüce, 2016

Zenne, Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay, 2011

Mustafa Hakkında Her şey, 2003 Yönetmen: Çağan Irmak

Tiyatro Çalışmaları

Polisler, Duru Tiyatrosu, 2019

Bir Osmanlı Komedisi Radyo-yu Hümayun, Ankara DT, 2018

Makbet, Yönetmeni: Bozkurt Kuruç, 2014, Ankara DT Tiyatrosu

Yastık Adam, 2011

İkinci Bölüm

Soytarılar

V. Frank

Karar Kimin

Bağdat Hatun, Yönetmen: Burçin Oraloğlu

Figaro'nun Düğünü

Cimri, Yönetmen: Mehmet Birkiye

Fırtına, Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Carmela ve Paolino

Ruzante, Yönetmen: Güner Sümer

Salome, Yönetmen: Müge Gürman

Keşanlı Ali Destanı, Yönetmen: Yücel Erten

Aşk-ı Memnu, Yönetmen: Mehmet Atay

Reklam Filmleri

Coca cola

Mr. Proper

Ödülleri

37. İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Kelebekler, 2018

22. Nünberg Türkiye Almanya Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Rüzgarda Salınan Nilüfer 2017

2010 – 2011 Baykal Saran "Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"

23 Yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.