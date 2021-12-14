Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı
Dünya Hali dizisinin Güven'i Tolga Tekin, önceki gece Beyoğlu'nda bulunan Corridor adlı mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...
ANKARA (Snob Magazin) - Mekan içerisinde sevgilisi ile eğlenen Tekin, hava almak için mekanın dışına çıktı. Tekin ve sevgilisi patlayan flaşlar sonrası neye uğradıklarını şaşırdı.
Gazetecileri görmemiş gibi davranan Tekin, mekana geri dönerek sevgilisi ile eğlencesine kaldığı yerden devam etti.
TOLGA TEKİN KİMDİR?
Oyuncu Tolga Tekin, 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
Dizi Çalışmaları
Dünya Hali, TRT, 2021
Akıncı, Atv, 2020
Rise Of Empires Ottoman, Netflix, 2020
Bir Litre Gözyaşı, Kanal D, 2018
Vatanım Sensin, Kanal D, 2018 (Konuk Oyuncu)
Paramparça, Star TV, 2015
Muhteşem Yüzyıl, Star TV, 2012
Çıplak Gerçek, Star TV, 2012
Reis, ATV, 2011
Kapalıçarşı ATV, 2010
Bizim Evin Halleri, TRT, 2004-2008
Yuvadan Bir Kuş Uçtu, TRT, 1999
Sinema Çalışmaları
Bizi Hatırla, Yönetmen: Çağan Irmak, 2018
Kelebekler, Yönetmen: Tolga Karaçelik, 2018
Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yönetmen: Seren Yüce, 2016
Zenne, Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay, 2011
Mustafa Hakkında Her şey, 2003 Yönetmen: Çağan Irmak
Tiyatro Çalışmaları
Polisler, Duru Tiyatrosu, 2019
Bir Osmanlı Komedisi Radyo-yu Hümayun, Ankara DT, 2018
Makbet, Yönetmeni: Bozkurt Kuruç, 2014, Ankara DT Tiyatrosu
Yastık Adam, 2011
İkinci Bölüm
Soytarılar
V. Frank
Karar Kimin
Bağdat Hatun, Yönetmen: Burçin Oraloğlu
Figaro'nun Düğünü
Cimri, Yönetmen: Mehmet Birkiye
Fırtına, Yönetmen: Işıl Kasapoğlu
Carmela ve Paolino
Ruzante, Yönetmen: Güner Sümer
Salome, Yönetmen: Müge Gürman
Keşanlı Ali Destanı, Yönetmen: Yücel Erten
Aşk-ı Memnu, Yönetmen: Mehmet Atay
Reklam Filmleri
Coca cola
Mr. Proper
Ödülleri
37. İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Kelebekler, 2018
22. Nünberg Türkiye Almanya Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Rüzgarda Salınan Nilüfer 2017
2010 – 2011 Baykal Saran "Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"
23 Yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.