Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cem Yılmaz'la reklam çekimi yaptığı sırasında fenalaşan ve ardından çıktığı tatilde baygınlık geçiren oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Yaşadığı süreç hakkında konuşan Duyar, "Öğrenen herkes seferber oldu. Çarşamba günü ameliyat olacağım" dedi.

Deliha ve Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran 51 yaşındaki Hülya Duyar, geçtiğimzi günlerde bir reklam çekimi için Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçti. Ancak usta oyuncu çekimlerde bayılınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra tatile çıkan oyuncu, ikinci kez bayıldı. 51 yaşındaki isim, yapılan kontrollerden sonra beyninde tümör tespit edildi.

"REKLAM ÇEKİMİNDE KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Hastalığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT OLACAĞIM"

Herkesin kendisi için telaşlandığını söyleyen Hülya Duyar, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" dedi.

Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım
Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi
Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:26:21. #1.15#

title