Beylikova'da 90 bin dekar toprak suya kavuşacak
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Beylikova'da 90 bin dekar toprak suya kavuşacak

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Beylikova'da 90 bin dekar toprak suya kavuşacak

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ilçedeki 90 bin dekar toprağın suyla buluşacağını söyledi.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ilçedeki 90 bin dekar toprağın suyla buluşacağını söyledi.

Eskişehir Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Ak Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ile birlikte, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan görüşmede Beylikova Depolama ve Sulama Tesisinin 2. Etap 12 bin dekar arazinin cazibe ile sulama sisteminin ihale sürecinin tamamlanmasından dolayı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a teşekkür edildi.

Ziyaret sonrasında konuşan Başkan Alp, gelişmeler hakkında şunları söyledi:

"3. Etap Cazibe ile Sulama Projesi" çalışmalarına başlanıyor. Bu çalışmalar sonrasında Beylikova ve mahalleleri, Mihalıççık Yunus Emre mahallesi ve Sivrihisar Biçer mahallesini kapsayan 90 bin dekar kıraç arazi suya kavuşacak. Çiftçilere ve üreticilere hayırlı uğurlu olsun." - ESKİŞEHİR

Beylikova'da 90 bin dekar toprak suya kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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