Beylikdüzü'nün altyapısı İSKİ ile yenileniyor Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçenin altyapı sorunlarını gidermek amacıyla İSKİ ile birlikte yaptığı çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve altyapı sorunlarının çözümü için İSKİ ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İSKİ'yle birlikte, yaklaşık 42 km altyapı planladık. Bunun 11 km'lik kısmı bitti. Çalışmalar, hızlıca devam ediyor." dedi.

Beylikdüzü'nde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile birlikte yaptığı çalışmalarla Beylikdüzü'nün altyapısı yenilenerek daha sağlam ve sorunsuz hale getiriliyor. İlçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için planlı ve aralıksız çalışmaya devam eden İSKİ ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yetersiz ve küçük çaplardaki mevcut hatların çapları büyütülerek atık ve yağmur suyu hatları yenilendi ve 11 km'lik hat döşemesi yapıldı.

Çalık: Beylikdüzü'nün Altyapı Sorunlarını Kökünden Çözeceğiz

Altyapı çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün birçok sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüyoruz. Beylikdüzü'nün altyapı problemi kalmayacak. Şu an yaklaşık 42 km altyapı planladık İSKİ'yle birlikte. 11 km'lik kısmı bitti. Hızlıca devam ediyorlar. Enver Adakan Caddesi'nde de çalışıyorlar, Yakuplu Mahallesi'nde çalışılan alanlar var. Dolayısıyla bu kentte altyapı problemi bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu tam bir şekilde sağlayıp bu kentin altyapı sorunlarını tamamen kökünden çözeceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene, bu kent, altyapıyla ilgili bir problemi konuşmayacak." diye konuştu.

Baş: Diğer Kurumlarla İletişim İçindeyiz

Altyapı çalışmalarını,ilçe genelinde, 1617 cadde ve sokakta mevcutta bulunan 480 km'lik yol ağında, öncelikle ihtiyaç olan kronikleşmiş sorun olan yerleri tespit ederek yaptıklarını belirten Fen İşleri Müdürü Hakan Baş ise, "Çalışmalarımızı, İBB, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ gibi kurumlarla iletişim içinde planlıyoruz." dedi. İSKİ çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Müdür Hakan Baş, "İSKİ'den ilk etapta talep ettiğimiz 7 mahalleye 42 km yağmur suyu ve atık su hat döşenmesi çalışması devam ediyor. Mevcut hatların çapları minimum %60 büyütüldü. Kullanılabilecek en büyük yağmur suyu hatlarından olan 2200 mm'lik boruların kullanıldığı bölgeler oldu. On mahallemizin de atık su ve yağmur suyu ihtiyaçları için İSKİ ile koordineli çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalar sonunda atık su ve yağmur suyu hattının 50 km'yi bulacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler