Beylikdüzü'nde garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti: 2 yaralı Beylikdüzü'nde bulunan bir çorbacıda çalışan garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti.

Beylikdüzü'nde garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir çorbacıda çalışan garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti. Yanında getirdiği silahla iki aşçıyı bacaklarından vuran garson, olay yerinden kaçtı. Yaralı aşçılar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı işyerinde çalışan H.Ç. isimli garson ile iki aşçı arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği silahını çıkaran garson, açıları bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde bulunan iki aşçıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Devlet hastanesi kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat