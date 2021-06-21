Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ekipleri alarma geçirdi
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Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ekipleri alarma geçirdi Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde ölü bulunan yaşlı kadının ve oğlunun cesedini almaya gelen sağlık ekipleri, daire odasında girdiklerinde "Bomba...

Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ekipleri alarma geçirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde ölü bulunan yaşlı kadının ve oğlunun cesedini almaya gelen sağlık ekipleri, daire odasında girdiklerinde "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" notunu görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine binanın olduğu yere çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın ikinci katından ağır kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binaya polis ekipleri çilingir yardımı ile girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman dairesine girdiklerinde iki farklı odada annenin ve bir oğlunun öldüğünü tespit etti.

"Bomba düzeneği var yaklaşmayın"

Ekipler şahısların cansız bedenlerini almak için apartman dairesinin odalarına girdiklerinde "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ile karşılaştı. Korku ve paniğe kapılan sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri binada ve diğer binada yaşayan apartman sakinlerini tahliye ederek yolu kapattı.

Olayın yaşandığı binada oturan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, "Evde oturuyorduk. Polisler kapıyı çaldı. Çabuk boşaltın binayı. Bir bomba ihbarı var dediler. Sonrada bir ceset var. Ev sahibi ile görüştük. Yaşlı bir kadın cesedi varmış dedi. Ölmüş dediler. Binayı da baya kötü bir koku sardı. Biz lüzumlu ne varsa evden aldık çıktık. Kapıya bir de not bırakmışlar. Bomba var kapıyı açmayın diye. Polisler geldi baktı. Sonra bomba imha ekipleri geldi. Biz de beklemedeyiz. Çoluk çocuk aile dışarıdayız" dedi.

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi

Beylikdüzü Kaymakamlığına yakın olan binanın etrafı güvenlik gerekçesi ile giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışması sonucunda herhangi bir düzeneğe rastlanılmadı. Binanın olduğu caddede ise itfaiye ekipleri hazır olarak bekletildi. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazısı ekipleri alarma geçirdi
Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazısı ekipleri alarma geçirdi
Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazısı ekipleri alarma geçirdi
Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazısı ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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Beylikdüzü'nde bir dairede yaşlı kadın ve oğlunun cesedi bulundu, odadaki "Bomba düzeneği var yaklaşmayın" yazısı ekipleri alarma geçirdi - Haberler
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