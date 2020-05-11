Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
11.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:36
BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
- İstanbul
Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
- İstanbul
Kaynak: DHA