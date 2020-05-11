Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA