Beylikdüzü 'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ile başladı

Zafer Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda gerçekleşen 30 Ağustos resepsiyonu ile başladı.

3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen ve renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Atatürk, büyük bir barış ve sevgi insanıydı. Biz barış ve sevgi buluşmalarımızın ilhamını ondan aldık. Bu güzel günleri onun aziz hatırasına adadık. Onun hatırasına saygı duymayanlar derin bir gaflet ve delalet içindedirler. Eğer bugün ülkemiz padişahların, halifelerin, din adamlarının, tarikat ve cemaatlerin değil, seçimle iş başına gelenlerin yönettiği bir ülkeyse bu onun sayesinedir." ifadelerini kullandı. Ayrıca 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın ilk gün konuk sanatçısı ise Pop müziğin sevilen ismi Fettah Can oldu. Can, muhteşem performansıyla Beylikdüzü halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın da ilk günü olan Zafer Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda gerçekleşen 30 Ağustos resepsiyonu ile başladı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Derinlere Saygı Dalış Grubu ile dalış yapan Başkan Çalık, su altında Türk bayrağı açtı. Ardından Beylik Pazar Alanı'ndan saat 19.30'da başlayan kortej yürüyüşünde vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar söyleyerek bayram coşkusunu birlikte yaşadı. 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen ve renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

"30 Ağustos zaferi ulusumuzun tarihinde bir kırılma noktasıdır"

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sona eren kortej yürüyüşünü burada da Ersin Show eşliğinde eğlenen coşkulu bir kalabalık karşıladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaya 30 Ağustos zaferinin 99. yılını kutlayarak başlayan Mehmet Murat Çalık, "Büyük zaferimiz hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos zaferi ulusumuzun tarihinde bir kırılma noktasıdır. Bundan 99 yıl evvel, bu milletin şerefli askerleri büyük bir destan yazdılar. Tüm imkansızlıklara, tüm yoksunluklara rağmen, bizi tarihten silmek arzusu içinde olan işgalci devletlerin heveslerini kursaklarında bıraktılar. İzmir'den Sivas'a, Erzurum'dan Amasya'ya, Samsun'a, Afyon'a uzanan tarihte eşine az rastlanır bir zafer yazdılar. Kahraman askerlerin kahraman komutanları olur. Milletimizin makus tarihini değiştiren bu büyük zaferde, askerlerimizi büyük bir komutan yönetiyordu. O komutan ki ebedi başkomutanımızdır ve ismi büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu ebedi başkomutanımız yapan şey, varlığımızı borçlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.

"Atatürk, büyük bir barış ve sevgi insanıydı"

Konuşmasının devamında Atatürk'ün barış ve sevgi insanı olduğunu belirten Başkan Çalık, "Olup biten şeyler karşısında değerini her geçen gün daha iyi anladığımız büyük önderimiz Atatürk, büyük bir barış ve sevgi insanıydı. Biz barış ve sevgi buluşmalarımızın ilhamını ondan aldık. Bu güzel günleri onun aziz hatırasına adadık. Onun hatırasına saygı duymayanlar derin bir gaflet ve delalet içindedirler. Eğer bugün ülkemiz padişahların, halifelerin, din adamlarının, tarikat ve cemaatlerin değil, seçimle iş başına gelenlerin yönettiği bir ülkeyse bu onun sayesinedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, bu onun sayesindedir. Bu şanlı bayrak, bu şanlı hilal şu mavi gökyüzünde dalgalanıyorsa onu sayesindedir. Ve hepimiz bilelim ki, eğer bu bayrak göğümüzde ebedi olarak dalgalanacaksa bu onun bize bıraktığı akıl ve bilim yolundan sapmadığımız için olacaktır. Biz onun evlatları olarak hiç durmadan canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fettah Can şarkılarını Beylikdüzü için söyledi

Öte yandan 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın ilk gününün konuk sanatçısı Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Fettah Can oldu. Can'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Beylikdüzü halkı, keyifli saatler geçirerek unutulmaz bir gece yaşadı. Konser sonunda sanatçıyı tebrik eden Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık sanatçıya çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: Bültenler