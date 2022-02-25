Beylikdüzü Belediye Başkanı, "Söz Başkanda" programına konuk oldu

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Radyo 45lik'te Kübra Kaçmaz'ın sunduğu "Söz Başkanda" yayınına konuk olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediyenin proje ve çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Sosyal yardım, kültür ve sanat, spor, eğitim ve kentsel dönüşüm gibi konuların konuşulduğu yayında Başkan Çalık, "Göreve gelmeden önce çocuklar, kadınlar ve gençler için çalışacağım demiştim. Bu doğrultuda kreş projelerimizi çok önemsiyorum. Beylikdüzü'nün üç tane kreşi vardı. Şu an dört tane kreşimizin inşaatı da devam ediyor. 7 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz toplu açılış ve temel atma törenimizde de iki tane Anne ve Çocuk Merkezi ile beş kreşin de temelini attık. Görev süremizi bitirdiğimizde Beylikdüzü'nde yaklaşık 12 tane yeni kreş olacak." ifadelerini kullandı.

"Her zaman yanlarında olacağım"

Sosyal yardımlarla vatandaşın daima yanında olduklarını belirten Başkan Çalık, "Gıda Bankası aracılığıyla birçok ihtiyaç sahibi ailemize alışveriş imkanı sunuyoruz. Son 3 yılda, 116 bin hane Gıda Bankası'ndan faydalandı. Kurban Bayramlarında bağışlar alıyoruz. Bugüne kadar 10 bin haneye, 43 ton kurban eti dağıttık. Pandemi döneminde de 20 dönümlük alanda Yaşam Bahçesi yaptık. Bugüne kadar kendi atalık tohumlarımızla ürettiğimiz 120 ton mahsulü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." ifadelerini kullandı. Öte yandan kamuoyunda büyük ilgi uyandıran Beslenme Saati projesine de değinen Çalık, "Keşke bütün ailelerin ekonomileri iyi olsaydı da böyle bir projeye ihtiyaç olmasaydı. İlk etapta 650 öğrencimize her gün beslenme çantalarını ulaştırıyoruz. Beslenme çantaları, uzman diyetisyenlerimizle birlikte besin değeri yüksek olacak şekilde hazırlanıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak evlatlarımızın her zaman yanında olacağım." dedi.

Kütüphanelerden 1 milyona yakın kullanıcı faydalandı

Yayında gençlere yönelik projelere de değinen Çalık, "Gençlerimizin inovatif fikir ve düşüncelerini desteklediğimiz Beylikdüzü SMART projemiz var. Beylikdüzü'nü bir inovasyon popülasyonuna getirmek için çaba veriyoruz. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi ile Teknoloji Merkezi için bir protokol imzaladık. Pandemi sürecinde de bir ilki gerçekleştirerek dünyanın en büyük online eğitim platformu olan Coursera ile iş birliği yaptık. 100 bin kullanıcıya ücretsiz kurs açıldı. 21 bin kişi sertifika almaya hak kazanırken 2 bin 600 firma ile de özgeçmişleri paylaşıldı." dedi. Gençlerin önünü açmak ve üniversite hazırlık süreçlerine destek vermek için de aralıksız çalıştıklarını belirten Çalık, "KÜLTÜR-SEM kurslarımızda 56 bin öğrencimizi YKS ve LYS sınavlarına hazırladık. Kütüphanelerimiz bir etüt merkezi olarak da kullanılıyor. Son 3 yıl içerisinde kütüphanelerimizden 1 milyona yakın kullanıcı faydalanmış. Öte yandan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde belli saatlerde gençlerimize sıcak çorba gibi ikramlarımız var." ifadelerini kullandı.

Yeni tesisler yolda

Spor alanında yapılan çalışmaları da paylaşan Çalık, "Sağlıklı ve zinde bir Beylikdüzü olsun istiyoruz. 22 merkezimiz ve Yaşam Vadisi gibi açık alanlarımızda sporseverlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda, 20 ayrı branşta 25 bin komşumuzu ağırladık. 3 yeni spor tesisimizi de ilçemize kazandırıyoruz. Atanamadığı için inşaatlarda çalışırken hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'un isminin yaşayacağı kapalı spor tesisi bunlardan biri olacak. Yine iki tane yüzme havuzunu, sosyal tesisiyle birlikte Beylikdüzü'ne hazırlıyoruz. Yakuplu Mahallemizde yapmakta olduğumuz Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezimizin içerisinde de yine bir spor alanı olacak." dedi.

Kentsel dönüşümde süreç hızla ilerliyor

Beylikdüzü genelinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm süreci yönettiklerine de vurgu yapan Çalık, "Beylikdüzü'nde kırılgan konut stokumuzun olduğu alanlar var. Biz bu alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Hatta 2016 yılında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Siteler Bölgesi'nde başlattığımız bir süreç vardı. Maalesef siyaset bazen her alana dahil oluyor. Aslında vatandaşlarımızın barınma hakkına siyaseti karıştırmamak lazım. Orada çok ciddi bir hukuksal mücadeleye girdik. Son olarak süreci başlattığımız bölgede temel atmayı da en kısa sürede yapacağız." şeklinde konuştu.

"Herkesi davet ediyorum"

Son olarak Beylikdüzü'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan 23 milyon yıllık fosil ağaç hakkında bilgiler veren Çalık, "Jeolojik bir mirası koruma altına alan ilk belediyeyiz. Keşfettiğimiz bu ağaç bize, 23 milyon yıl önce de Beylikdüzü diye bir coğrafya olduğunu gösterdi. Beylikdüzü adına çok mutluyum" diyerek tüm vatandaşları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen ağacı ziyaret etmeye davet etti.

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