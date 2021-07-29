Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metrelik rıhtım havadan görüntülendi
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Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metrelik rıhtım havadan görüntülendi

Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metrelik rıhtım havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da Anadolu Yakasının en fazla ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanlarından biri olan Beylerbeyi Sarayı'nda daha önce sadece devlet adamları ve yabancı konuklar tarafından kullanılan 113 metrelik rıhtım vatandaşların ziyaretine açıldı.

İstanbul'da Anadolu Yakasının en fazla ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanlarından biri olan Beylerbeyi Sarayı'nda daha önce sadece devlet adamları ve yabancı konuklar tarafından kullanılan 113 metrelik rıhtım vatandaşların ziyaretine açıldı. Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metre uzunluğundaki rıhtım havadan görüntülendi.

Anadolu Yakasının en fazla ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanlarından olan Beylerbeyi Sarayı'nda bir ilk yaşandı. Daha önce sadece devlet adamları ve yabancı konuklar tarafından kullanılan 113 metrelik rıhtım vatandaşların ziyaretine açıldı. Boğaziçi'ne açılan bir teras niteliğinde olan rıhtıma Harem Bölümü'nün bahçe kapısından giren bir ziyaretçiler 113 metrelik bir rıhtım yürüyüşü sonrasında Selamlık Bölümü bahçesine geçiş yapabilecek. Rıhtımın panoramik görüş açısında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii ve İstanbul'un her biri birbirinden farklı mimari yapı ve tarihi hikayeye sahip yalıları yer alıyor.

Milli Saraylar Anadolu Yakası Daire Baskanı Osman Celaleddin Urhan, "Milli Saraylar Başkanlığı'mıza bağlı Anadolu Yakası'nın tek saray olma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı'mız 1863-1865 yılları arasında 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından yapılmıştır. Bugün ziyarete açmış olduğumuz rıhtım özellikle yazlık saray olarak yaptırılan Beylerbeyi Sarayı'na devlet adamlarının yabancı konuklarının rıhtımdan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için yaptırılmıştır. Bu manada biz de bu rıhtımın 113 metrelik alanını ziyarete açarak İstanbul'umuza bir teras kazandırdığımızı düşünüyoruz. Özellikle gün batımı manzarası 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle beraber inanılmaz bir atmosfer oluşturmaktadır. Bu atmosferi yaşamak isteyen ziyaretçilerimiz pazartesi günleri hariç gece 22.30'a kadar restoran kafeteryamız ve bahçemizle beraber Beylerbeyi Sarayı'mızı ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Beylerbeyi Sarayı, pazartesi dışında her gün saat 09.00 - 17.30 arasında ziyaret edilebilecek. Saray'ın bahçesi ve rıhtımına ise saat 22.30'a kadar ziyaretçi kabul edilecek.

Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metre uzunluğundaki rıhtım havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik - Metin Başar/İHA)

Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metrelik rıhtım havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beylerbeyi Sarayı'nda ziyarete açılan 113 metrelik rıhtım havadan görüntülendi - Haberler
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