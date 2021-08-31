Beykoz Üniversitesi Ailesine Hoş Geldin

Sevgili Öğrencilerimiz,Beykoz Üniversitesine hoş geldiniz.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Beykoz Üniversitesine hoş geldiniz. Hayatının bu önemli yol ayrımında bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor ve sizi kutluyorum.

Yükseköğretimdeki 14. Yılında, öğrencileri için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve başarı merkezli olmayı amaçlayan üniversitemiz; öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, yenilikçi uygulamaları ve başarıları ile yurt içi ve dışında saygınlığı olan örnek bir üniversite olmayı kendine ilke edindi. Üniversitemizin en önemli hedefi, üniversitemizden mezun olur olmaz ve hatta öğrenciliğiniz sırasında, alanınız ile ilgili sektörlerde tercih edilen ve öncelikli olarak istihdam edilen mezunlar olmanız. Bu sebeple öğrencilerimize özgün, kendilerine özel bir eğitim sunuyoruz. Değerli eğitim bilimci John Dewey'in "Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir" üniversitemizin mottosu ve eğitim öğretim modelimizin yola çıkış noktası. Özgün Eğitim Öğretim Modelimiz ile öğrencilerimizin en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirmelerini sağlıyoruz. İş tecrübesinin yanında yetkinliğin de önemli olduğunun bilinciyle 'Yetkinlik Geliştirme Programı'nı da hayata geçirdik. Her öğrencimize özel uygulanan program ile, iş dünyasının en çok talep ettiği 14 yetkinlikte kendinizi geliştirecek ve mezun olurken diplomanızın yanı sıra Yetkinlik Sertifikası'nı da alıyor olacaksınız.

Üniversite hayatınız boyunca uluslararası iş birliklerimizden faydalanmanız, araştırma projelerine dahil olmanız, spor, kültür ve sanat alanlarında kendinizi geliştirmeniz bizim için çok önemli. Bu konularda atacağınız her adımda üniversitenin desteğini hissedeceksiniz. Bizler her zaman sizin en iyisi olmanız için yanınızda olacağız.

4-10 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda kayıt yapabilir, hatta işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için her öğrencimiz için bir kayıt danışmanı görevlendirdik, danışmanınız en kısa sürede sizinle iletişime geçiyor olacak.

Adım atmış olduğunuz bu ayrıcalıklı yolda başarılarınızın daimi olmasını temenni ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu yarınlar diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet DURMAN

Rektör

KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER

2021 yılı YKS Sonucuna göre Üniversitemize kayıtlar elektronik ortamda yapılacaktır. Uzaktan yapacağınız kayıt işlemleriniz için her öğrencimize özel bir kayıt danışmanı görevlendirilmiştir. Kayıt danışmanınız işlemleriniz için sizinle iletişime geçecektir.

Öğrencilerimizin kayıt işlemleri için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.

4-10 Eylül 2021

Elektronik Kayıt İşlemleri

*8 Eylül 2021 tarihine dek e-devlet üzerinden, 10 Eylül 2021 mesai saati bitimine dek ise kayıt danışmanınız ile kayıt işlemlerinizi uzaktan yapabilirsiniz.

KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrencilerimiz 2 aşamada elektronik kayıtlarını tamamlayabilirler. Öncelikle üniversitemizin sistemi üzerinden ön kayıt yapmaları, mali onay alarak sonrasında kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

1. Ön Kayıt ve Mali Onay İşlemleri

Aşağıdaki "ÖN KAYIT ve MALİ ONAY İŞLEMLERİ" butonuna tıklayarak ön kayıt bilgilerinizi doldurunuz.

Sonrasında sisteme İngilizce Hazırlık Programına devam edip etmeyeceğiniz konusundaki talebinizi giriniz. Ardından "ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME EKRANI"na geçiş yapacaksınız.

%50 indirimli ya da tam burslu programa yerleşip, isteğe bağlı hazırlık okuyacak olan öğrencilerimiz ise aşağıdaki seçenekler ile öğrenim ücretlerini ödeyebilirler. Üniversitemizi %100 burslu olarak kazanan öğrencilerimiz herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler. Bu öğrencilerimiz ön kayıt işleminin ardından e-DEVLET üzerinden ya da kayıt danışmanları ile birlikte kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır.

Havale/EFT ile Peşin Ödeme: Peşin Ödeme üniversitemizin Denizbank ve İş Bankası'ndaki hesaplarına EFT ve Havale yoluyla yapılabilir. Peşin ödemede bir indirim uygulanmamaktadır. Hesap numaraları için lütfen 0216 912 22 52'den Mali İşler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Kredi Kartı ile Ödeme: Bonus, Paraf (Halkbank), Worldcard ve Yapı Kredi özellikli kredi kartları ile komisyon ve vade farkı olmadan 9 taksitte ödeme yapabilirsiniz.

Kredili Mevduat Hesabı - KMH (Denizbank): Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma ile size en yakın Denizbank Şubesinde bir Kredili Mevduat Hesabı açtırarak sıfır faiz ve 10 taksitle eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz.

2. Kesin Kayıt İşlemleri

Ödeme işlemlerinizi tamamlayıp mali onayınızı tamamladıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yapamayacak olan öğrenciler kayıt danışmanları ile birlikte kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerimiz şifrelerini PTT Merkez Müdürlüklerinden (yurt dışında iseniz Konsolosluklardan) şahsen başvuru ile üzerinde T. C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliklerini ibraz ederek temin edebilirler.

E-Devlet Kesin Kayıt Linki: https://www. turkiye. gov. tr/yok-universite-ekayit

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

E-Devlet Üzerinden Kayıt Yapamayacak Öğrenciler;

Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler. (Bu durumdaki öğrencilerin halen kayıtlı oldukları Üniversitelerden kayıtlarını sildirmeleri, YÖKSİS'te durumlarını güncelletmeleri ve E-kayıt işlemine bu şekilde devam etmeleri gerekmektedir. ) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar ile yükseköğretim kurumlarında; ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar. (Bu durumdaki adaylara geçici kayıt yapılacak olup, mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. ) Kesin Kayıt Yapan Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler

E-Devlet Sistemi üzerinden ya da kayıt danışmanları ile kesin kayıtlarını tamamlayan öğrencilerimizin en geç 22 Ekim 2021 tarihinde dek aşağıdaki belgeleri Üniversitemize teslim etmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden kayıt olan öğrencilerin barkodlu e-kayıt belgesi getirmesi gerekmektedir. YKS Sonuç Belgesi (Öğrencinin yerleştiğine dair internet çıktısı) Lise diploması: o Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi

o Diplomasını kaybetmiş öğrenciler için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı ile fotokopisi

o Halen bir yükseköğretim programına kayıtlı ise kayıtlı olunan programın öğrencilerin öğrenci belgesi ile e-devletten alınmış lise mezuniyet belgesi.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2 adet fotoğraf Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt hakkı kazanan ve akreditasyon sürecine dahil olmak isteyen öğrencilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatı doğrultusunda aşağıdaki belgeleri kayıt esnasında veya 1 Ekim tarihine kadar Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. SHGM onaylı tam teşekküllü hastaneden alınmış "uçuşa elverişlidir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu. (Sağlık raporunun alınabileceği hastane listesi için tıklayınız. ) Adli sicil kaydı Öğrenci Beyan Formu

Kaynak: Habermetre