Beykoz'dan Srebrenitsa Anneleri'ne Kardeşlik Evi
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Beykoz'dan Srebrenitsa Anneleri'ne Kardeşlik Evi

Beykoz'dan Srebrenitsa Anneleri'ne Kardeşlik Evi
Habermetre - Haberler | Toplum

Beykoz Belediyesi'nin kardeş şehri Srebrenitsa'da yapımı tamamlanan "Srebrenitsa Yaşlılar Merkezi Bungalov Evi" törenle hizmete açıldı.

Beykoz Belediyesi'nin kardeş şehri Srebrenitsa'da yapımı tamamlanan "Srebrenitsa Yaşlılar Merkezi Bungalov Evi" törenle hizmete açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından kardeşlik simgesi olarak yapılan ev, 8 bin 372 sivilin soykırımla katledildiği savaşın (1992-1995-Yugoslavya İç Savaşı) en acı günlerine tanıklık eden Srebrenitsa Anneleri ile yaşlılara hizmet verecek.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)'nin öncülüğünde, Bosna Hersek'e düzenlenen resmi ziyaret ve temaslar kapsamında yapılan evin açılış törenine, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Bosna-Hersek Göç ve Mülteciler Bakanı Edin Ramiç ve kardeş Srebrenitsa halkı katıldı.

Heyet açılış öncesinde soykırımda hayatını kaybeden kurbanların defnedildiği Potoçari Anit Mezarligi'ni ziyaret ederek burada dua etti.

Başkan Murat Aydın: "Ebedi Kardeşliğimizin Nişanesi"

Törende kardeş Srebrenitsa'yı ayağa kaldıracak projelerde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Tarihin en kanlı soykırımının yaşandığı Srebrenitsa'da annelerimiz ve yaşlılarımız için inşa ettiğimiz bu ev ebedi kardeşliğimizin nişanesi olmanın yanı sıra geçmişin izlerini silmek adına umuyorum ki nice güzel hizmetlere vesile olacak. Bizlere böylesine anlamı bir projede yer alma imkanı veren TDBB'ye çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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