Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı
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Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz Belediyesi Veterinerlik Birimi ve Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü sokak hayvanlarını unutmadı.

Beykoz Belediyesi Veterinerlik Birimi ve Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü sokak hayvanlarını unutmadı. Beykoz'da tam kapanma döneminin başından itibaren 35 farklı besleme noktasında sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı karşılandı.

Beykoz Belediyesi Veterinerlik Birimi öncülüğünde Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencilerinin katılımı ile tam kapanma döneminde Beykoz'da bulunan 35 farklı besleme noktasında sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Kısıtlama döneminde bireysel besleme yapılamaması Beykoz Belediyesi'ni harekete geçirdi. Her ay düzenli olarak gönüllüler aracılığı ile sahipsiz sokak hayvanlarına 1 ton 200 kilo mama dağıtan Beykoz Belediyesi, Kısıtlamaların ilk günlerinden itibaren haftada 3 gün olmak üzere besleme faaliyetlerine devam etti.

Beykoz Belediyesi Veterinerlik birimi ekipleri ile birlikte Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma kulübü öğrencileri ortak bir projeye imza attı. Projeye göre, Sokak hayvanları ve kuşlar için 35 farklı besleme noktasına Beykoz Belediyesi Veterinerlik birimi ile birlikte su ve mama bırakıldı. Beykoz Belediyesi Veterinerlik Biriminin çalışmaları arasında yer alan barınma, tedavi etme ve besleme gibi sokak hayvanlarının temel ihtiyaçları kısıtlama döneminde hız kesmeden devam etti.

"Beykoz Belediyesi Kısıtlamanın başından beri besleme noktalarına 3,5 ton mama bıraktı"

Proje ile ilgili Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Öğrenci Kurulu Başkanı Hayri Yorgancı, "Topluma nasıl faydalı işler yapabiliriz diye düşündük. Kısıtlamadan dolayı uzaktan eğitimlerimiz zoom üzerinden yapılıyor. Arkadaşlarımızla bir proje yapmak istedik ve Beykoz Belediyesi Veterinerlik işleri müdürlüğüne fikrimizi ilettik. Beykoz Belediyesi zaten periyodik olarak besleme yapıyordu. Biz de tam kapanmada beraber ortak bir proje yaptık. Projemiz tam kapanma kısıtlamasının sonuna kadar devam edecek. Biz aktif olarak yıl sonuna kadar bu etkinliklere katılacağız. Sokak hayvanlarını besleme yaptığımız için mutluyuz" dedi.

" Haftada 3 gün Beykoz Belediyesi Veterinerlik ekibi 35 farklı noktada besleme yaptı"

Beykoz Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü hayvan toplama sorumlusu Osman Baş," Sahipsiz sokak hayvanlarına bu pandemi sürecinde bakım, tedavi ve aşılama hizmetlerini yürütmekteyiz. İlçemizin sınırları içerisinde 35 adet besleme noktamız var. Haftanın 3 günü düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Pandemi döneminde çalışmalarımız hızlandı. Özellikle tam kapanmada döneminde sokak hayvanlarımız aç kalmasın bakıma muhtaç kalmasın diye çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ayrıca sokak hayvanları için gönüllü besleme yapan vatandaşlarımıza her ay 1 ton 200 kilo mama hediye ediyoruz " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı
Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı
Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı
Beykoz'da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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