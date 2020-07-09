BEYKOZ'DA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINI ÖNLEDİ
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BEYKOZ'DA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINI ÖNLEDİ

BEYKOZ'DA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINI ÖNLEDİHaber- Kamera Ali Kerem BENGİİSTANBUL, (DHA)- Beykoz'da, otomobiliyle seyir halinde olan Hamza Özkoçak, motosikletli iki kişinin başka bir motosikleti iterek götürmeye çalışmasından şüphelendi.

BEYKOZ'DA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINI ÖNLEDİ
09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:45

BEYKOZ'DA SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINI ÖNLEDİ

Haber- Kamera Ali Kerem BENGİİSTANBUL, (DHA)- Beykoz'da, otomobiliyle seyir halinde olan Hamza Özkoçak, motosikletli iki kişinin başka bir motosikleti iterek götürmeye çalışmasından şüphelendi. Özkoçak'ın otomobilini, motosikletlilerin önüne sürünce şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre TEM Otoyolu'nda otomobiliyle seyir halinde olan Hamza Özkoçak, yolda motosikletli iki kişinin, başka bir motosikleti ayakla iterek götürmeye çalışmasından şüphelendi. Motosikletin çalıntı olabileceğini düşünen Özkoçak motosikletteki kişilerin yanına yaklaşarak durmalarını istedi. Uyarılara aldırış etmeyen iki şüpheli hızını arttırarak ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine Özkoçak motosikletteki kişileri takip etmeye başladı. Bir süre sonra Özkoçak otomobili motosikletteki kişilerin önüne sürerek şüphelileri durdurmayı başardı. Bunun üzerine şüpheliler ayakla ittikleri motosikleti bırakıp diğer motosiklete binerek kaçtı. Özkoçak, motosikletin sahibine ulaşabilmek için durumu polis ekiplerini bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri plaka sorgusundan motosiklet sahibine ulaştı. Motosikletinin çalındığını öğrenen İsmail Akyıldız, olay yerine geldi. Polisten motosikletini teslim alan Akyıldız, polislere teşekkür etti.

BIRAKIP KAÇTILAR

Olayla ilgili konuşan Hamza Özkuşak 'Kavacık'tan Ankara istikametine seyir halindeyken bir motosikletin itilerek götürüldüğünü fark ettim. İki motor tarafından itiliyordu. Çalınma şüphesi ile takip etmeye başladım. 3-4 kilometre takip ettim. Selektör yaparak durmasını sağladım. Durduktan sonra önlerini kestiğimde motoru bırakarak kaçmaya başladılar. Bende onların üzerine hamle yapınca kendi motorlarına binip kaçmaya devam ettiler. Sonrasında zaten motoru bırakarak gittiklerinde motorun çalıntı olduğunu anladım. Motorun anahtarı üzerinde yoktu. Hemen polisi aradım. Polisler geldi. Sonra motorun sahibi geldi. Motoru teslim ettik. Hırsızlar zaten ben müdahale edince kaçmışlardı. Sahibine sağlıklı bir şekilde teslim ettik dedi.

Motosikleti çalınan İsmail Akyıldız, Birkaç gün önce gece 03.00 sıralarında polis memurun aramasıyla uyandım. Bana motosikletimin çalındığı söylediler. Olayı öğrendiğimde şok oldum. Polis memurunun motosikletin nerede dediğinde evimin önünde olduğunu düşünüyordum. Olayı tam olarak anlattıkların da motosikletimin çalındığını anladım. Yatağımdan kalkıp evin garajına baktığım da yerinde olmadığını gördüm. Motosikletimin olduğu yere doğru gittim. Oraya gittiğimde arkadaşlar motosikletin çalındığını ve bir vatandaşın uzun bir süre takip sonucunda motosikletin bulduklarını anlattılar. Sağ olsun Hamza bey sayesinde motosikletimi buldum diye konuştu.

Kaynak: DHA

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