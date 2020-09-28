Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada

28.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:01

Beykoz'da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu saldırıda komşu, kadını ve çocuklarına sopayla darp ettiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beykoz'da yan komşusu evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Kadın bahçesinde iken komşusunun sopayla saldırısına uğradığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.

KADINI DARP EDİP YERE FIRLATIYOR

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.

Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada
Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mert Fırat Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:06:33. #1.14#
title