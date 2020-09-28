Beykoz'da komşuların birbirine girdiği anlar kamerada

Beykoz'da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu saldırıda komşu, kadını ve çocuklarına sopayla darp ettiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beykoz'da yan komşusu evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Kadın bahçesinde iken komşusunun sopayla saldırısına uğradığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.

KADINI DARP EDİP YERE FIRLATIYOR

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR