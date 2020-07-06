Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire alanı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor
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Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire alanı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor

Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire alanı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıktepe Mesire alanı hafta sonu vatandaşların uğraş noktası oldu.

06.07.2020 08:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:15

Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire alanı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor

İSTANBUL - İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıktepe Mesire alanı hafta sonu vatandaşların uğraş noktası oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar manzara eşliğinde şarkı söyledi sosyal mesafeli oyun oynadı.

İstanbul'a alternatif bir mekan olarak kurulan Karlıtepe Mesire Alanı, manzarası, tertemiz havası ve yeşil doğasıyla dinlenmek, piknik ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Hafta sonunu piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise mesire alınına gelerek aileleriyle birlikte piknik yaptı. Günün yorgunluğunu ve stresini burada atan vatandaşlar yürüş yaparak çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Öte yandan piknik yapmaya gelen bir grup genç gitar ile şarkıyı söyleyip sosyal mesafeli oyun oynadılar.

Sosyal mesafeli oyun oynadıklarını söyleyen İshak Karpuz," Normalde biz halk oyunları oynuyoruz ama kapalı alanlarda oynamaktaysa böyle açık doğal yerlerde arkadaşlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bu şekilde de eğleniyoruz. Evde toplanmıyoruz bir ortamda toplanmıyoruz, kafede toplanmıyoruz en azından gönlümüz rahat olmuyor. Ama bura da gönlümüz rahat bir şekilde arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz" diye konuştu.

Doğayla Uyumlu Üniteler

Ayrıca ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesirede kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları ile mevcut tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden yapılmış bulunuyor.

Temiz ve Kolay Mangal Keyfi

Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için ise alana 6 adet büyük kameriye de kurulup içinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kameriyelerde piknikçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişirecek, dileyenlere görevliler hizmet edebiliyor.

645 Araçlık Otopark

Alanı boydan boya geçen 1700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yer alıyor.

Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire alanı manzarası ile görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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