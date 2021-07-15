BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI
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BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz'da ormanlık alanda define ararken kullandıkları patlayıcının isabet ettiği 2 defineci yaralandı.

Beykoz'da ormanlık alanda define ararken kullandıkları patlayıcının isabet ettiği 2 defineci yaralandı.

Olay, Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen defineciler kayalığın yakınında define aramaya başladı. Defineciler kazı sırasında patlayıcı da kullandı. Patlayıcının yakınlarında patlaması sonucu 2 defineci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı 2 defineciyi yaklaşık 1 kilometrelik yolda sedye ile taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdanesinin ardından yaralı defineciler hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan arkadaşı Osman Yılmaz, Valla onu onlara sor, bilmiyorum nasıl yaralandılar. Ben de zaten ilk sefer geldim, onlarla. 'Mantar' dediler bana. Ben bir şey görmedim. Gittik oraya tünel var orada. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş, ben bilmiyorum hayatımda da yapmış değilim. Öyle bir şey de bulunmuş değilim. Onu yapanlara sor dedi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI
BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI
BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI
BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI
BEYKOZ'DA 2 DEFİNECİ ARAMA YAPARKEN PATLAYICIDAN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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