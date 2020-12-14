Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

14.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen kadavradan organ nakli ile ikisi böbrek biri karaciğer hastası olan 3 kişi hayata yeniden tutundu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen kadavradan organ nakli ile ikisi böbrek biri karaciğer hastası olan 3 kişi hayata yeniden tutundu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, Devlet Hastanesinin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü olarak yeni hayatlara umut olmaya devam ettiklerini kaydetti. Dr. Duran, hastanenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakımda beyin ölümü tanısı konulan ve ailesi tarafından isminin açıklanması istenilmediği 50 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi ile iki böbrek ve karaciğerinin bağışlandığını belirtti. Dr. Duran, "Bağışın ardından Bölgesel Antalya ve Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Hastanın iki böbrek ve karaciğeri alınarak ulusal bekleme listesinde organ bekleyen 3 hastaya nakil edildi. Hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ailesi örnek bir davranış göstererek organlarını bağışlamışlardır. Hastanın kalbi tıbbi nedenler ile kullanılamamıştır. Hastamızın karaciğeri ile böbrekleri umut bekleyen hastalarda yeniden can bulmuştur. Ülkemiz sağlık yönünde tüm dünya da olduğu gibi zor günlerden geçmektedir. Bu dönemde organ ve doku nakli hasta sayılarımızda artmakta ve nakiller azalmış durumdadır. Ülkemizde organ nakli bekleyen 60 binden fazla hastamız bulunmaktadır. Biz de organ nakli bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa can olmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Buradan tüm toplumumuzu organ bağışına davet ediyorum. Organ bağışından korkmasınlar" diye konuştu.

Öte yandan, böbrekler ve karaciğer nakillerinin Antalya'da sırada bekleyen ve ismi açıklanmayan 3 hastaya nakil edildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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