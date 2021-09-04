Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları 5 hastaya umut oldu
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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları 5 hastaya umut oldu

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları 5 hastaya umut oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren kadının organları, 5 hastaya umut oldu.

Bolu'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren kadının organları, 5 hastaya umut oldu.

Ankara'da avukatlık yapan 38 yaşındaki Nurfer Akgül, 2 Eylül'de aracıyla seyahat ederken Bolu sınırlarında rahatsızlandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Akgül, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, kızlarının organlarını bağışladı.

Nurfer Akgül'ün kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği, aynı hastanede ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

İki çocuk annesi Akgül'ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

Akgül'ün ablası Ayfer Ugış, AA muhabirine, doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Kardeşimin yaklaşık 1 yıl önce organ bağışı için başvurduğunu öğrendik. Bunu bir vasiyet sayarak organ bağışına destek olmak istediğimiz için kardeşimin organlarını bağışladık. 5 kişiye hayat oldu. Bizi teselli eden en büyük şey bu." ifadelerini kullandı.

Anne Necla Gülsoy da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Yavrum 5 kişiye hayat oldu, umut oldu. Onun için rahatım. Onların duaları yavruma yetecek inşallah. Acım büyük." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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