Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Düzce'de ani baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edilen ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi organlarını bağışladı. Bağışlanan organlar nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.
Haberler.com/Sercan YILDIRIM
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Recep Sevim (17) isimli genç, ani baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Önce ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılan ardından Ankara'da bir araştırma hastanesine sevk edilen talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Olay Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Aniden bir baş ağrısı problemi ile hastaneye başvuran Recep Sevim, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edildi. Gencin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen talihsiz genç, 2 gün yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Baş ağrısı şikayetiyle Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edilen gencin hayatını kaybetmesinin ardından acılı ailesi organlarını bağışlamak istedi.
ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT OLDU
Organları bağışlanan gencin nakil bekleyen 6 hastaya umut olduğu, organlarının bu hastalara nakledileceği öğrenildi.
Haber Videosu: Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Bu kardeşimizin beyin kanaması geçirdiğini Düzce anlayamamış mı? Ankara''ya sevk etmiş kardeşimizi. . . Ey Allah''ım ailesine sabırlar ver, Allah rahmet eylesin. Güzel kardeşim 6 kişiye hayat oldun güzellikler içinde uyu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAHÜ TEALANIN RAHMETİ BOLDUR, BU KARDEŞİMİZEDE İNŞALLAH RAHMETİ OLUR ALLAHIN. RESULÜMÜZ S.A.V. İN HANIMI, HZ.AYŞE VALİDEMİZ RESÜLE ŞEHİTLERLE BERABER HAŞROLACAKLAR VARMI DİYE SUAL ETMİŞ. RESÜLÜMÜZDE ÖLÜMÜ 20 KERE DÜŞÜNEN MÜMİNLER YANITINI VERMİŞTİR. ÖLÜM BİR YENİ HAYAT DEMEKTİR......Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAHÜ TEALADAN GENÇ KARDESİME RAHMET DİLİYORUM. ALLAH RAZI OLSUN HEM RAHMETLİDEN HEM DE AİLEDEN ORGAN BAĞIŞI İÇİN.GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÖLÜM ALLAHIN TAKDİRİ VE YAŞI YOK. HADİS-İ ŞERİF......-ÖLÜMÜ ANMAK SADAKA VERMEK GİBİ SEVAPTIR.....-HADİS-İ ŞERİF....Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin :(Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin. çocuğumuza. ailesine sevenlerine sağlık sabır versin. . daha hayatının baharında. . yazık. . .Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır