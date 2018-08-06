Beyin Felci Geçiren Vekili Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Umarım kısa süre içinde arkadaşımız parlamentodaki yerine dönmüş olur" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin felci geçiren CHP Tunceli Milletvekil Polat Şaroğlu'nu ziyaret etmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Şaroğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Morali yerinde. Umarım hızla iyileşir, e büyük arzumuz bu. Gerek Fırat Üniversitesi'nde gerek Hacettepe Üniversitesi'nde hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye yürekten teşekkür ediyoruz. Umarım kısa süre içinde arkadaşımız parlamentodaki yerine dönmüş olur" ifadelerini kullandı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ise Şaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin olarak, "Vekilimizi dün akşam hastanemize kabul ettik. Daha önce tedavileri Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti. Şu an itibariyle hayati tehlikesi olmadığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki tedavisinin bir süre alacağını ama her gün bir önceki günden biraz daha iyileşeceğine dair umudumuz var" açıklamalarında bulundu.

(İHA)