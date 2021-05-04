Beyaza bürünen körfezde balıklar tek tek ölmeye başladı
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Beyaza bürünen körfezde balıklar tek tek ölmeye başladı

Beyaza bürünen körfezde balıklar tek tek ölmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik körfezindeki plankton patlaması balık ölümlerini de beraberinde getirdi.

Bursa'nın Gemlik körfezindeki plankton patlaması balık ölümlerini de beraberinde getirdi. Suyun yüzeyine çıkmaya çalışan balıklar, köpüklerin üzerinde kalarak can çekişiyor.

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü. Yaklaşık 1 aydır devam eden bu doğa olayı Narlı sahil boyu ve balıkçı barınağında da deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturdu. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarının kameralarıyla bu anın fotoğraflarını çekti. Su yüzeyine çıkmaya çalışan balıklar tekrar aşağıya inemediği için ölüyor.

Vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını istedi. - BURSA

Beyaza bürünen körfezde balıklar tek tek ölmeye başladı
Beyaza bürünen körfezde balıklar tek tek ölmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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