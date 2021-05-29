Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ABD, Lukaşenko yönetimine karşı yaptırım hazırlığında
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ABD, Lukaşenko yönetimine karşı yaptırım hazırlığında

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ABD, Lukaşenko yönetimine karşı yaptırım hazırlığında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayı uluslararası normlara doğrudan bir hakaret olarak nitelendirerek, ABD'nin Lukaşenko yönetiminin kilit üyelerine karşı...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayı uluslararası normlara doğrudan bir hakaret olarak nitelendirerek, ABD'nin Lukaşenko yönetiminin kilit üyelerine karşı hedeflenen yaptırımların hazırlığında olduğunu bildirdi.

Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus'un 23 Mayıs'ta Ryanair uçağını 'sahte iddialarla zorla indirmesi' ve Belaruslu gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasını, uluslararası normlara doğrudan bir hakaret olarak nitelendirdi.

Söz konusu olayların, Lukaşenko yönetiminin Belarus halkının demokrasi ve insan hakları özlemine karşı artan bir baskı dalgası sırasında gerçekleştiğini ifade eden Psaki, 23 Mayıs olaylarına ve Lukaşenko yönetiminin temel özgürlüklere yönelik devam eden saldırısına yanıt olarak ABD'nin aldığı önlemleri açıkladı.Sözcü Psaki'nin açıklamasında ABD'nin 23 Mayıs'ta gerçekleşen uçak olayını kınadığını hatırlatarak Dışişleri Bakanlığı'nın ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri için uyarı, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) de ABD'li uçakların Belarus hava sahasında uçmayı düşünürken aşırı dikkatli olmaları konusunda uyaran bir havacılık bildirisi yayınladığını ifade etti.9 BELARUS DEVLET ŞİRKETİ YENİDEN YAPTIRIM LİSTESİNDEAyrıca 3 Haziran'da, daha önce Hazine Bakanlığı tarafından muafiyet verilen 9 Belarus devlet şirketinin yeniden yaptırım listesine alınacağını belirten Psaki, ABD'nin, AB ve diğer ortaklar ve müttefiklerle koordinasyon halinde, devam eden insan hakları ihlalleri, yolsuzluk, 2020 seçimi sahteciliği ve 23 Mayıs olayları ile ilgili olarak Lukaşenko yönetiminin kilit üyelerine karşı hedeflenen yaptırımların hazırlığında olduğunu bildirdi.LUKAŞENKO'YA ÇAĞRI

ABD'nin, 2019 ABD-Belarus Hava Hizmetleri Anlaşmasının isteğe bağlı uygulamasını askıya alacağını da ifade eden Psaki; 23 Mayıs olayları hakkında güvenilir bir uluslararası soruşturmaya izin vermeye, tüm siyasi tutukluları derhal serbest bırakmaya, sivil toplum grupları ve muhalefet liderleriyle kapsamlı ve gerçek bir siyasi diyaloğa girmeye dair Lukaşenko'ya çağrıda bulunduklarını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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