Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin en büyük et üreticilerinden JBA'ya yapılan siber saldırılara işaret eden Psaki, bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı ikili görüşmede gündeme geleceğini belirtti.

Özel sektöre yönelik fidye yazılımlarla yapılan siber saldırılara yönelik Biden'ın hızlı bir stratejik inceleme süreci başlattığını ifade eden Psaki, "Bu saldırıları durdurmak için Rusya'nın oynayabileceği roller olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Psaki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6 Ocak Kongre baskınının insan hakları bağlamında görüşülmesi önerisine de tepki vererek "Biz Rusya'yı insan hakları rehberi olarak kullanamayız." şeklinde konuştu.

"İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasına da yanıt veren Psaki, "Bu açıklamalar Netanyahu'nun kendi pozisyonudur. Bizim ve Başkan Biden'ın sorumluluğu ise ABD'nin çıkarına göre hareket etmektir." ifadesini kullandı.

Psaki, Donald Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle bu ülkenin nükleer kapasitesine yönelik "görünürlüğü" kaybettiklerinin altını çizerek "İran ile diplomatik anlaşma yaparak, bu görünürlüğü tekrar kazanmak istiyoruz. İsrail'i son yıllarda yaptığımız gibi bilgilendirmeye devam edeceğiz, ancak İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ABD'den 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunması konusuna da değinen Psaki, "İsrail hükümetine güvenlik yardımları konusunda duruşumuzun değişmediğini bildirmiştik. Filistinlilere de insani yardımı devam ettireceğiz. Yeni talep konusunda bir değerlendirmem yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Sedat Peker Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 21:53:10. #1.15#

title