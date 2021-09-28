Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi! Kim doğruyu söylüyor?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.

"ÜLKEDEKİ DURUM ÇIKMAZA GİRMİŞTİ"

Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin detaylar veren Milley, dönemin Savunma Bakanı Mark Esper'in 9 Kasım 2020'de Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500 seviyesine indirene kadar tedrici bir şekilde çekilmesi üzerine bir genelge yayınladığını söyledi.

Milley, iki gün sonra, 11 Kasım 2020'de, ABD ordusunu en geç 15 Ocak 2021'de Afganistan'dan tüm güçlerini geri çekmeye yönlendiren, (Başkandan) tasnifli bir emir aldım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve geldiğinde Afganistan'da 3 bin 500 ABD askeri, 5 bin 400 NATO askeri ve 6 bin 300 sözleşmeli personel bulunduğunu ifade eden Milley, ülkedeki durumun stratejik çıkmaza girdiğini ve Biden'ın nisan ayında tamamen çekilme kararı aldığını dile getirdi.

"TARİH VEREREK YANLIŞ YAPTILAR"

Bir senatörün, "General Milley, Joe Biden, 31 Ağustos'tan sonra askeri varlığımızı sürdürmememizin kuvvet komutanlarının oybirliğiyle verdiği tavsiye üzerine kararlaştırdığını söyledi. Bu oybirliğiyle alınan tavsiye sizden ne zaman istendi ve başkana sunuldu" sorusuna Milley, bu istişarenin 25 Ağustos'ta yani Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden 10 gün sonra yapıldığını söyledi.

Milley, Biden'ın hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söylediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.

ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirdi.

"GELİŞMELER İTİBARIMIZA ZARAR VERDİ"

Mark Milley, Cumhuriyetçi Parti'den Roger Wicker'in, "İtibarımız büyük zarar gördü, öyle değil mi?" sorusuna, "Dünyanın dört bir yanında müttefikler, ortaklar ve rakipler nezdinde ne kadar itibarlı olduğumuz yoğun şekilde gözden geçiriliyor. Evet, gelişmelerin itibarımıza zarar verdiğini söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

"12 AY İÇİNDE ABD'Yİ TEHDİT EDEBİLİR"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü bu kadar hızlı bir şekilde ele alacağını öngöremediğini söyledi. Mark Milley ayrıca, Taliban'ın El Kaide ile hâlâ bağları olan bir "terör örgütü" olmaya devam ettiğini söyledi. 'ABD'ye saldırmak isteyen' El Kaide'nin Afganistan'da tekrar canlanabileceği uyarısında da bulunan Milley, "Afganistan'daki El Kaide teröristleri 12 ay içinde ABD'yi yeniden tehdit edebilir" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN JET YALANLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, Milley'in 'tavsiye' açıklamasını yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Biden'ın ABC röportajında da söylediği gibi, Afganistan'daki savaşı bitirmek bizim ulusal çıkarımızaydı. Biden, bu konudaki tavsiyelerin ayrışmış olduğunu ancak üst düzey askeri danışmanların, önceki yönetimin yapmış olduğu anlaşmadan dolayı Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakmanın gerilimi tırmandırmak anlamına geldiği konusunda oybirliğine vardığını söyledi. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve (CENTCOM Komutanı) General McKenzie de bunu vurguladı."

BIDEN TAVSİYE VERİLDİĞİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Biden kendisine asker bırakılması tavsiyesi verildiğini yalanlamıştı

Biden, 19 Ağustos'taki ABC röportajında, "Üst düzey askeri danışmanlarınız geri çekilmenin zamanlaması konusunda size tavsiyede bulundu, sizden 2 bin 500 askeri orada bırakmanızı istedi, doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu konuda ayrışma vardı ama bu doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sunucunun, "Size askerlerin orada kalmasını istediklerini söylemediler mi?" diye tekrar sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zamanlama ne de asker kalması konusunda bize karşıt bir fikir beyan etmediler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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