Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika