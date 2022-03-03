Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere...

Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitry Peskov, Beyaz Saray, Kremlin, Politika, Haberler

title