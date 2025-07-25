Beyaz far yasak mı 2025?

Beyaz farlar, özellikle LED teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, araçlarda estetik ve performans açısından tercih edilen bir özellik haline geldi. Ancak bu durum, zaman zaman "beyaz far yasak mı?" sorusunu da gündeme getiriyor.

BEYAZ FAR YASAK MI? YASALLIK, GÜVENLİK VE UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Otomobil sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri, araçlarda kullanılan beyaz farların yasal durumu. Beyaz farlar, özellikle LED teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, araçlarda estetik ve performans açısından tercih edilen bir özellik haline geldi. Ancak bu durum, zaman zaman "beyaz far yasak mı?" sorusunu da gündeme getiriyor. İşte bu konuda merak edilen her şey:

BEYAZ FARLARIN YASALLIĞI NEDİR?

Türkiye'de araç farlarıyla ilgili yasal düzenlemeler, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Avrupa Birliği ECE (Economic Commission for Europe) standartlarına dayanmaktadır. Bu düzenlemelere göre:

• Araçlarda kullanılan kısa ve uzun huzmeli farların sarı veya beyaz olması serbesttir.

• Ancak bu farların rengi, yoğunluğu ve açısı belirli standartlara uygun olmalıdır.

• Işığın göz alıcı olmaması ve karşıdan gelen sürücünün görüşünü engellememesi gerekir.

Dolayısıyla, beyaz far kullanımı doğrudan yasak değildir. Ancak kullanılan beyaz farlar ECE R112 veya ECE R7 gibi uygunluk belgelerine sahip değilse, bu durum cezaya neden olabilir.

BEYAZ FARLAR HANGİ DURUMLARDA CEZAİ İŞLEM DOĞURUR?

Yönetmeliklere uygun olmayan beyaz farlar aşağıdaki durumlarda trafik cezası ile sonuçlanabilir:

• Far Renk Tonunun Aşırı Beyaz ya da Maviye Çalması: Bu tür farlar genellikle "xenon" veya "aftermarket LED" olarak adlandırılır ve yasal sınırların dışına çıkabilir.

• Aşırı Parlaklık (Lümen Değeri) ve Göz Kamaştırma: Standart dışı beyaz farlar, karşıdan gelen sürücüler için tehlike oluşturduğunda ceza uygulanır.

• Far Ayarının Bozuk Olması: Far ışığının olması gereken açıdan sapması, sürücülerin görüşünü zorlaştırır ve trafik güvenliğini tehdit eder.

• TSE veya ECE Belgesi Olmayan Ürünlerin Kullanımı: Piyasadan alınan ucuz ve belgesiz beyaz farlar yasadışı sayılır.

CEZA MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla standart dışı far kullanımının cezası yaklaşık 1.506 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Trafik Timleri'nin kontrolleri sırasında tespit edilebilmektedir.

Ayrıca araç muayenesinde de bu tür uygunsuz farlar "ağır kusur" sayılmakta ve araç muayeneden geçememektedir.

BEYAZ FARLARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

YASAL BEYAZ FAR NASIL SEÇİLİR?

Beyaz far kullanmak isteyen sürücüler için bazı öneriler:

1. TSE ve ECE Belgeli Ürünleri Tercih Edin: Satın alacağınız farın ambalajında bu belgelerin logolarını arayın.

2. Profesyonel Montaj Yaptırın: Far ayarlarının doğru yapılması için uzman servislere başvurun.

3. Renk Sıcaklığına Dikkat Edin: 4300K ile 6000K arası değerler genellikle yasal sınırlar içinde kabul edilir.

4. Orijinal Ürün Kullanın: Aracınızın üreticisi tarafından onaylanan ürünleri kullanmak her zaman en güvenli yoldur.

SONUÇ: BEYAZ FAR YASAL AMA KOŞULLU

Kısaca özetlemek gerekirse: Beyaz far kullanımı Türkiye'de yasak değildir. Ancak belirli koşullar altında yasal kabul edilir. Farın rengi, yoğunluğu, açısı ve üretim belgesi gibi kriterler yasalara uygunsa, beyaz far kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaz. Aksi durumda, hem ceza hem de araç muayene engeli ile karşı karşıya kalmak mümkündür.

Bu nedenle, beyaz far tercihi yaparken sadece görünüm değil, güvenlik ve yasal uygunluk da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.