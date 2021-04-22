Beyaz cennet Pamukkale'yi e-festivalle tanıtalım çağrısı

Beyaz cennet Pamukkale'yi e-festivalle tanıtalım çağrısı MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, beyaz cennet Pamukkale'nin daha çok kitlelere tanıtımının yapılması için en uygun zamanın yaşandığını söyledi.

Beyaz cennet Pamukkale'yi e-festivalle tanıtalım çağrısı

DENİZLİ - MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, beyaz cennet Pamukkale'nin daha çok kitlelere tanıtımının yapılması için en uygun zamanın yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Herkesin evinde bilgisayar, internet başında olduğu bir dönemde, düzenlenecek e-festivalle Pamukkale'nin daha geniş kitlelere tanıtabiliriz" dedi.

Denizli'de MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, UNESCO'nun dünya miras listesinde bulunun şifalı suyu, beyaz travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin tanıtımının yapılması için en uygun zamanın yaşandığını söyledi. Virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinde bilgisayar ve internet başında daha çok zaman geçirdiğine dikkat çeken Yılmaz, düzenlenecek e-festivalle tüm dünya ülkelerinde çok büyük izleyici kitlesine ulaşılabileceğini vurguladı.

Korona virüsten önce yılda 2 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz cennet Pamukkale'nin tanıtımı için önceden festivaller düzenlendiğini, binlerce insanın Pamukkale'ye akın ettiğini anlatan Yılmaz, "Pamukkale UNESCO Kültür Mirası olması nedeniyle dünyada marka değeri yüksek bir turizm merkezi. Özellikle pandemi dönemini dikkate aldığımızda salgın hastalıklarla birlikte hepimizin tedbirlere riayet etmek usulüyle evlerinde daha çok zaman geçirdiğini ve bu kısıtlamalara riayet ettiğini görüyoruz. Bu nedenle ben Pamukkale'de kırsal hayatın, tekstilin, turizmin, mermerin bir kompleks yapıyla değerlendirmek suretiyle Pamukkale Turizm Festivali'ne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Süreci doğru irdeleyebilirsek festival yöntemiyle biz internet vasıtasıyla dünyada milyonlarca insana çok rahatlıkla ulaşabilecek atmosferde yaşıyoruz. Bu nedenle pandemi sonrası turizm atağına girişen Pamukkale'yi ben festivalle mümkün kılabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA