Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
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Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi Denizli'de iç turizmde hareketlilik artmaya başladı Kocaeli'den gelen Selin Uzuner: "Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer" Meksikalı Paulea Makiae: "Pamukkale muhteşem, çok seviyorum" UNESCO Dünya Kültür...

Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Denizli'de iç turizmde hareketlilik artmaya başladı

Kocaeli'den gelen Selin Uzuner: "Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer"

Meksikalı Paulea Makiae: "Pamukkale muhteşem, çok seviyorum"

DENİZLİ - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Travertenlerde ve antik havuzda hafta sonu yoğunluğu yaşanırken yerli turistlerinde beyaz cennete ilgisi arttı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de, korona virüsle mücadelede kademeli normalleşme süreci içerisinde travertenlerin ziyaretlere açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Görevliler tarafından ziyaretçilere maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günü yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler beyaz travertenlere yoğun ilgi gösterdi. Beyaz cennet olarak adlandırılan travertenlerde turistler, tarihi ve doğal güzelliği doyasıya gezdi. Pamukkale travertenlerde yürüdükten sonra küçük havuzlarına giren turistler cep telefonlarıyla fotoğraflar ve videolar çekerek o anlarını ölümsüzleştirdiler. Antik havuza da yoğun ilgi gösteren turistler havuz içerisinde bulunan tarihi kalıntılar arasında yüzdüler. Beyaz cenneti ziyaret etmek için Polonya, Meksika, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerin yoğunlukta olduğu görüldü. Turizm şirketleriyle birlikte Kocaeli, Adana, Mersin ve Antalya'dan da yerli turistlerin geldiği görüldü.

"Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer"

Ailesiyle birlikte Kocaeli'den Denizli'ye gezmeye gelen Selin Uzuner; "Ben buraya Kocaeli'nden geliyorum ve Pamukkale'ye ikinci gelişim. Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer. Hayal güçlerini geliştirebilecek bir yer. Mesela kara ve pamuğa benzetebilirler, zaten adı üzerinde Pamukkale. Çocuklar burada eğlenerek yüzüyor, çok güzel bir yer. Buradan Denizli'ye gideceğiz. Pamukkale turistik ve güzel bir yer. Çok fazla turistle tanışarak dilimi geliştirdim" diye konuştu.

"Çok güzel yer ve çok beğendik Adana'dan geldik"

Kısıtlamaların ardından arkadaşlarıyla birlikte geziye çıkan Nur Derin; "Kısıtlamalar bitti ve Pamukkale'ye gezmeye geldik. Çok güzel yer ve çok beğendik. Adana'dan geldik, tiyatroya gittik ve müzeleri gezerek en son buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"Pamukkale muhteşem, çok seviyorum"

Türkiye'ye 1 aylık tatile geldiklerini ve Pamukkale'ye daha önce geldiğini ancak çok sevdiğini belirten Meksikalı Paulea Makiae; "Burası çok güzel bir yer, Pamukkale muhteşem. Pamukkale'yi çok seviyorum. Burada çok fazla insan var ve burada ki son gecemiz" dedi.

Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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