BEÜ, Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı'na katıldı

15.10.2019 15:44

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle Van'da düzenlenen Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Bölgesel Çalıştayı'na" katıldı.



Düzenlenen çalıştaya BEÜ'yü temsilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Öğretim Görevlisi Ethem Babrak katıldı. Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı ve AA işbirliğiyle kentteki Elite World Van Hotelinde çalıştaya; Van, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan gazeteciler, cemiyet başkanları ve kamudaki basın birimi temsilcileri katıldı.



Katılımcılar, kamuda basın ve halkla ilişkiler birimi görevlileriyle medya çalışanlarının iletişimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı. İki gün süren çalıştayda ayrıca, güvenlik alanında çalışan bürokratlarla medya temsilcileri arasında belirlenen veya oluşabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması, sosyal, yazılı ve görsel medyada toplumsal güvenliği tehdit eden unsurların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, gençlerin internetteki zararlı içeriklerden nasıl uzak tutulabileceği konuları konuşuldu.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Zeki Taştan ve Doç. Dr. Zeki Duman moderatörlüğünde ve iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda, AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Levent Harman da "Güvenlik ve Medya" konulu iki oturumdan oluşan bir sunum yaptı.



Çalıştayda BEÜ'yü temsilen katılan Babrak, medyanın zararlı olabilecek mesajlarından korunmanın eğitimle mümkün olacağını dile getirdi. Babrak, 'Medya Okuryazarlığı' dersinin okullarda formasyon almış iletişim fakültesi mezunlarınca okutulması gerektiğini; toplumun medya karşısında bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla tüm merkez ve ilçelere birer 'Medya Rehberi'nin atanarak bir planlama dahilinde toplumun tüm katmanlarının belli aralıklarla çeşitli şekillerde eğitime tabi tutulmasını önerdiğini ifade etti.



Farklı oturumlarla 2 gün devam eden çalıştay, değerlendirme ve kapanış konuşmalarının ardından, sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA